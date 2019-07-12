"بنك.أوف.أمريكا" يخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي

مباشر: خفض محللو "بنك أوف أمريكا" تقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامي الجاري والمقبل؛ مع عدم اليقين التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وتوقع محللو البنك في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.3 بالمائة في كل من العامين الحالي والمقبل، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 3.6 بالمائة و3.7 بالمائة على الترتيب، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وأوضح محللو البنك انخفاض النمو في جميع المجالات، مضيفاً :"نحن نفترض استجابة كبيرة من السياسة النقدية للضعف المستمر".

ويتوقع "بنك أوف أمريكا" الآن سياسة نقدية تيسيرية كان متوقعًا في السابق من قبل 26 من البنوك المركزية التي يراقبها، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الذي يُتوقع أن يخفض معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مدار هذا العام.

وأضاف المحللون: "ستظل الرياح المعاكسة للنمو والتضخم معنا لفترة من الوقت، ما يجبر البنوك المركزية على استخدام الذخيرة التي كانت تأمل أن تلجأ إليها في التعامل مع الركود التالي".