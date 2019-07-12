محدث.. الذهب يقلص مكاسبه لكنه أعلى مستوى 1400 دولار

مباشر: قلصت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتقل مكاسب المعدن عن 5 دولارات مع رهانات خفض الفيدرالي للفائدة والتوترات التجارية وعقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

ويتمسك المعدن الأصفر بمستواه أعلى عتبة الـ1400 دولار للأوقية والتي كسرها مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة للمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي واحتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة.

وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول بالأمس خلال شهادته أمام الكونجرس إلى أنه من المحتمل خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل، حيث تقوم الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار على خلفية النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، ذكر الرئيس دونالد ترامب أن الصين لا توفي بالوعود التي قطعتها على نفسها بشأن شراء المنتجات الزراعية من المزارعين الأمريكيين.

وتجاهل المستثمرون البيانات الاقتصادية التي أظهرت بالأمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً يتجاوز توقعات المحللين خلال شهر يونيو/حريزان الماضي، ما قد يؤثر على قرار السياسة النقدية المقبل.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، شهدت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة صعوداً طفيفاً خلال الشهر الماضي، لكنها مع ذلك تمثل الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي.

وبحلول الساعة 4:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.40 دولار ليصل إلى 1411.10 دولار للأوقية، بعد أن كانت مكاسب تصل لـ7 دولارات في وقت سابق من التعاملات.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.83 دولار في تمام الساعة 4:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1409.64 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 96.900.