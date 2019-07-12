محدث.. الأسهم الأوروبية تستقر بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: غلب الاستقرار مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وكان قطاع المواد الكميائية الأفضل أداءً حيث ارتفع بنحو 1.2 بالمائة، بينما كانت أسهم الرعاية الصحية الأسوأ بخسائر بلغت 1.3 بالمائة.

فيما تهاوى سهم "توماس كوك" بنحو 60 بالمائة بعد تصريحات من شركة "فوسون" الصينية بأنها في محادثات متقدمة لضخ 750 مليون جنيه إسترليني (940 مليون دولار) للشركة البريطانية.

وتأثرت الأسهم الأوروبية بالبيانات الصينية التي أظهرت تراجع الصادرات هناك خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة في 4 أشهر.

وسجلت الأسواق المالية في أوروبا بالأمس خسائر لليوم الخامس على التوالي مع تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن تزايد المخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

وذكر صندوق النقد أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني من مخاطر هبوطية مع الإشارة إلى أن التوترات التجارية المستمرة قد تقوض الصادرات والاستثمار.

وبحسب محضر اجتماع المركزي الأوروبي الأخير، فإن البنك مستعد وجاهز لبدء إجراءات تحفيزية لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

وعند نهاية الجلسة، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند 386.8 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8 بالمائة.

كما شهد مؤشر "فوتسي" البريطاني استقراراً عند مستوى مسجلاً 7505.9 نقطة، بينما تراجع بنحو 0.6 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

فيما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 12323.3نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية نحو 2 بالمائة.

بينما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.4 بالمائة إلى 8نقطة.، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1256 دولار.