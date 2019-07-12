سلطات جبل طارق تعتقل اثنين آخرين من طاقم الناقلة الإيرانية

مباشر: ذكر تقرير حديث أن سلطات جبل طارق قامت باعتقال اثنين آخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي احتجزت الأسبوع الماضي.

وأفادت سلطات جبل طاق، أنها كانت قد اعتقلت أمس الخميس، قبطان السفينة والضابط الأول بها، وفقاً لوكالة "روتيرز".

وأكدت: "الرجال الأربعة مواطنون هنود وتم توفير مساعدة قانونية كاملة لهم".

وذكر تقرير أمس، أن سلطات جبل طارق اعتقلت قبطان ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي تم احتجازها قبالة سواحل البلاد أوائل الشهر الجاري، وذلك بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقالت شرطة جبل طارق، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن خرق ناقلة النفط الإيرانية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.

وألمح تقرير اليوم، إلى أن البحرية الملكية البريطانية قررت إرسال فرقاطة حربية ثانية إلى منطقة الخليج، مع تصاعد التوترات على خلفية التهديدات القادمة من إيران لحركة النقل البحري التجاري.

وأعلنت بريطانيا، أن هناك 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ولكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية.

والجدير بالذكر، أن السلطات القضائية في جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار - قد أعلنت تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" لمدة 14 يومًا.

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