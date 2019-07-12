البيتكوين تتخلى عن مكاسبها مجدداً بعد انتقادات ترامب وباول

من: أحمد شوقي

مباشر: واصلت عملة البيتكوين أداءها الضعيف خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن تخلت عن أعلى مستوياتها في أكثر من عام عقب انتقادات جديدة.

وحققت أكبر عملة إلكترونية في العالم مكاسب قوية منذ بداية الأسبوع الجاري حتى تجاوزت مستوى 13 ألف دولار يوم الأربعاء الماضي والذي كانت قد حققته في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2018.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى الأربعاء، تجاوزت مكاسب البيتكوين 18 بالمائة، مع ارتفاع بأكثر من 36 مليار دولار في القيمة السوقية.

واستفادت البيتكوين والتي تجاوزت مكاسبها 200 بالمائة في النصف الأول وسوق العملات الإلكترونية بأكمله من إعلان "فيسبوك" عزمها إطلاق عملة رقمية تسمى "ليبرا".

ولكن ما لبث أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي بأن عملة الليبرا تثير عدة مخاطر إلا أن تهاوت البيتكوين بأكثر من 10 بالمائة في اليوم التالي.

أداء عملة البيتكوين خلال أخر 7 أيام (المصدر: كوين ماركت كاب)

وأوضح جيروم باول أن عملة فيسبوك تثير 4 مخاوف فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

ولم تتوقف الانتقادات للسوق الرقمي عند هذا الحد، حيث ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأصول الرقمية ليست عملات وقيمتها متقلبة للغاية كما أنها تعتمد على اللاشيء.

كما هاجم الرئيس الأمريكي عملة "الليبرا"، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى ميثاق مصرفي.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنحو 0.07 بالمائة إلى 11703.94 ألف دولار بقيمة سوقية 208.4 مليار دولار،هو ما يعني خسائر بنسبة 10.6 بالمائة منذ الأربعاء الماضي.

وخلال نفس الفترة المقارنة خسرت القيمة السوقية للأصل الرقمي نحو 25 مليار دولار.

وعند نفس التوقيت، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 1.3 بالمائة إلى 275.8 دولار كما صعدت عملة الريبل بنحو 3.3بالمائة لتسجل 0.3457دولار.

وفي المرتبة الرابعة، جاءت عملة الليتكوين بعدما ارتفعت بنسبة 3.2 بالمائة مسجلة 105.6دولار.

فيما جاءت عملة البيتكوين كاش بالمركز الأخير في قائمة الخمسة الكبار بعد أن ارتفعت 6.3 بالمائة إلى 352.04 دولار.