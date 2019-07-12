المستثمرون يضخون 11 ملياردولار في صناديق سندات الخردة بـ5 أسابيع

مباشر: قام المستثمرون بضخ حوالي 11 مليار دولار داخل صناديق السندات ذات الدرجة غير الاستثمارية "سندات الخردة" منذ أوائل يونيو/حزيران.

وكشفت بيانات منصة "إيه.بي.إف.أر" التي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن صافي التدفقات النقدية الداخلة لصناديق سندات الخردة بلغ 2.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

ويعني ذلك أن إجمالي التدفقات النقدية الداخلة خلال الخمسة أسابيع الماضية بلغت 10.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات داخلة لمثل تلك الفترة منذ عام 2017.

وقام مديري الأموال خلال الأسابيع القليلة الماضية بضخ أموال في الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما في ذلك السندات ذات تصنيف المضاربة والتي تكون عادةً ذات احتمالية أكبر للتعرض إلى التخلف عن السداد من نظرائها ذات الدرجة الاستثمارية.

ويأتي اتجاه المستثمرون للأصول الأكثر خطورة في السوق بالتزامن مع تراجع العوائد على السندات الحكومية على خلفية الزيادة القوية في أسعار تلك الديون.

وقامت ألمانيا في الأسبوع الجاري، على سبيل المثال، ببيع سندات صفرية الكوبون للمرة الأولى منذ عام 2016، مع هبوط العائد على الديون لأدنى مستوى في تاريخه.

وفي الوقت نفسه، يتم تداول نحو 600 مليار دولار من ديون الشركات على مستوى العالم في الوقت الحالي بعائد سلبي، وفقاً لبيانات دويتشه بنك.