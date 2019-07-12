أخبار عاجلة

اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
الحج العراقية: مغادرة 3.8 ألف حاج للأراضي المقدسة -
5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال -
الملك سلمان يعتمد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة -
الإمارات تُطبق رسمياً شرطاً جديداً لإقامة أسر المُقيمين -
السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة" -
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج -
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية -
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المستثمرون يضخون 11 ملياردولار في صناديق سندات الخردة بـ5 أسابيع

Google+ Print
المستثمرون يضخون 11 ملياردولار في صناديق سندات الخردة بـ5 أسابيع المستثمرون يضخون 11 ملياردولار في صناديق سندات الخردة بـ5 أسابيع

مباشر: قام المستثمرون بضخ حوالي 11 مليار دولار داخل صناديق السندات ذات الدرجة غير الاستثمارية "سندات الخردة" منذ أوائل يونيو/حزيران.

وكشفت بيانات منصة "إيه.بي.إف.أر" التي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن صافي التدفقات النقدية الداخلة لصناديق سندات الخردة بلغ 2.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

ويعني ذلك أن إجمالي التدفقات النقدية الداخلة خلال الخمسة أسابيع الماضية بلغت 10.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات داخلة لمثل تلك الفترة منذ عام 2017.

وقام مديري الأموال خلال الأسابيع القليلة الماضية بضخ أموال في الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما في ذلك السندات ذات تصنيف المضاربة والتي تكون عادةً ذات احتمالية أكبر للتعرض إلى التخلف عن السداد من نظرائها ذات الدرجة الاستثمارية.

ويأتي اتجاه المستثمرون للأصول الأكثر خطورة في السوق بالتزامن مع تراجع العوائد على السندات الحكومية على خلفية الزيادة القوية في تلك الديون.

وقامت ألمانيا في الأسبوع الجاري، على سبيل المثال، ببيع سندات صفرية الكوبون للمرة الأولى منذ عام 2016، مع هبوط العائد على الديون لأدنى مستوى في تاريخه.

وفي الوقت نفسه، يتم تداول نحو 600 مليار دولار من ديون الشركات على مستوى العالم في الوقت الحالي بعائد سلبي، وفقاً لبيانات دويتشه بنك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

السعودية ترفع أسعار البنزين

السعودية ترفع أسعار البنزين