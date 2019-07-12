مع تصاعد التوترات..البحرية البريطانية ترسل فرقاطة ثانية إلى منطقة الخليج

مباشر: ذكر تقرير حديث أن البحرية الملكية البريطانية قررت إرسال فرقاطة حربية ثانية إلى منطقة الخليج، مع تصاعد التوترات على خلفية التهديدات القادمة من إيران لحركة النقل البحري التجاري.

وأفاد تقرير بصحيفة "الاندبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تبحر الفرقاطة الحربية "HMS Duncan" من طراز "45"، إلى منطقة الخليج خلال الأسبوع المقبل لتنضم إلى الفرقاطة "HMS Montrose".

ويشار، إلى أن الفرقاطة "HMS Montrose" تدخلت يوم الأربعاء الماضي، لإبعاد زوارق الحرس الثوري الإيراني التي كانت تحاول اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

ونوه التقرير، إلى أن الفرقاطة البحرية "HMS Duncan" تتواجد في شرق البحر الأبيض المتوسط في مناورة مع حلف الناتو، وكان من المقرر بالفعل أن تحل محل “HMS Montrose" في حالة خروجها من الخدمة للإصلاح والصيانة.

وأعلنت بريطانيا، أن هناك 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ولكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية.

وذكرت تقرير حديث أن سلطات جبل طارق اعتقلت قبطان ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي تم احتجازها قبالة سواحل البلاد أوائل الشهر الجاري، وذلك بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

والجدير بالذكر، أن السلطات القضائية في جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار - قد أعلنت الجمعة الماضية، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" لمدة 14 يومًا.

ترشيحات