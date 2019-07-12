دويتشه بنك يدفع 197 مليون دولار لتسوية اتهامات بالرشوة

مباشر: اتفق "دويتشه بنك" على تسوية دعوى قضائية مع شركة إسكان هولندية والتي قالت إن المقرض مسؤول عن الرشوة على معاملات المشتقات.

وقال البنك الألماني في بيان اليوم الجمعة إنه دفع 175 مليون يورو (197 مليون دولار) لتسوية القضية دون قبول المسؤولية.

وتضع الصفقة حداً لمعركة قضائية طويلة الأمد تضمنت شهادة من وسيط اعترف بالرشوة.

وسعت شركة الإسكان "فيستا" التي انهارت تقريبًا نتيجة لخسائر المشتقات التي بلغ مجموعها أكثر من ملياري يورو واشترتها للتحوط ضد ارتفاع معدلات الفائدة، قائلة إن بعض معاملات المشتقات هذه "خاطئة".

وقالت "فيستيا" إن البنك الألماني دفع رسوماً للوسيط عندما دخل في صفقات المشتقات مع مجموعة الإسكان.

ويعاني "دويشته بنك" من أزمات متلاحقة وتحقيقات من عند جهات، مما دفعه لإعلان خطة لإعادة الهيكلة.