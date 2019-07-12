الأسهم والليرة التركية تتعرض لخسائر مع بدء تسليم الصواريخ الروسية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم التركية بنحو 1.5 بالمائة وسط تعاملات اليوم الجمعة، كما تعرضت العملة المحلية في البلاد إلى خسائر، مع بدء تسليم نظام صواريخ الدفاع الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر أن شحنة مكونات نظام "إس-400" وصلت إلى قاعدة جوية في العاصمة أنقرة اليوم.

وساهم إعلان تركيا خططها لشراء نظام الصواريخ الروسي "إس-100" في اتجاه هابط بالعام الحالي داخل الأسواق المالية في البلاد.

وتخاطر تركيا بذلك بعلاقتها مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لفرض عقوبات أمريكية على أنقرة.

وتتأثر الأسواق كذلك سلباً في الأيام الماضية بعد عزل محافظ البنك المركزي التركي مراد سيتينكايا واستبداله بنائبه "مراد أويصال".

وبحلول الساعة 12:23 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.7 بالمائة ليصعد الدولار إلى 5.7135 ليرة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر "بي.آي.إس.تي 30" للأسهم التركية بأكثر من 1.4 بالمائة ليهبط إلى 123311.7 نقطة، فاقداً نحو 1786 نقطة.

كما شهد مؤشر "بي.آي.إس.تي 100" هبوطاً بنسبة تزيد عن 1.4 بالمائة مسجلاً 97969.4 نقطة بخسائر 1437 نقطة.