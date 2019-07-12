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محدث.. استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة،  بعد بيانات اقتصادية وبالتزامن مع توقعات خفض الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي.

وكانت بيانات التضخم الأمريكي قد أظهرت  بالأمس زيادة مؤشر المستهلكين بأكثر من المتوقع، الأمر الذي قد لا يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وسجل معدل التضخم الأساسي 0.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران وهي أكبر وتيرة زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني 2018.

وتتجه العملة الأمريكية إلى تسجيل أكبر وتيرة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة أسابيع.

وكان الدولار قد تعرض لضغوط هبوطية بفعل تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والذي أشار فيها إلى احتمالية خفض الفائدة مع التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد والمخاطر الخارجية.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو عند مستوى 1.1249 دولار، لكنها انخفضت بنسبة 0.4 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 108.08 ين.

وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 30.1 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2554 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً 0.4 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9857 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار أمام ست عملات رئيسية مسجلاً 96.999.

مباشر (اقتصاد)

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