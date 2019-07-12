دولة عربية تشهد خسوفا جزئيا للقمر الثلاثاء المقبل

ذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الأردن سوف يشهد خسوفا جزئيا للقمر يوم الثلاثاء المقبل.

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وقالت الوكالة إن الخسوف يبدأ الساعه الحادية عشر مساء الثلاثاء وينتهي الساعه الثانية من فجر يوم الأربعاء والذروة ستكون الساعه الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء حيث يكون قد حجب ٦٥ بالمائة من قرص القمر لذلك يسمى الخسوف جزئيا.

من جهة ثانية، نقلت الوكالة عن مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي الأردني عماد مجاهد، أن أهل العاصمة عمان كانوا يرصدون خسوف القمر في ساحة المدرج الروماني منذ بداية القرن العشرين الماضي وكانوا يطلقون الأهازيج ويغنون الخسوف بعد أن يتجمعوا في ساحة المدرج.

وأضاف مجاهد : "كانوا يدقون على الأواني المنزلية المعدنية مع الأغاني والأهازيج وفقا لما كتبه الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن منيف في كتابه سيرة مدينة عمان في الأربعينات".