دولة عربية تشهد خسوفا جزئيا للقمر الثلاثاء المقبل
ذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الأردن سوف يشهد خسوفا جزئيا للقمر يوم الثلاثاء المقبل.
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من جهة ثانية، نقلت الوكالة عن مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي الأردني عماد مجاهد، أن أهل العاصمة عمان كانوا يرصدون خسوف القمر في ساحة المدرج الروماني منذ بداية القرن العشرين الماضي وكانوا يطلقون الأهازيج ويغنون الخسوف بعد أن يتجمعوا في ساحة المدرج.
وأضاف مجاهد : "كانوا يدقون على الأواني المنزلية المعدنية مع الأغاني والأهازيج وفقا لما كتبه الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن منيف في كتابه سيرة مدينة عمان في الأربعينات".