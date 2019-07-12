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دولة عربية تشهد خسوفا جزئيا للقمر الثلاثاء المقبل

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ذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الأردن سوف يشهد خسوفا جزئيا للقمر يوم الثلاثاء المقبل.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وقالت الوكالة إن الخسوف يبدأ الساعه الحادية عشر مساء الثلاثاء وينتهي الساعه الثانية من فجر يوم الأربعاء والذروة ستكون الساعه الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء حيث يكون قد حجب ٦٥ بالمائة من قرص القمر لذلك يسمى الخسوف جزئيا.

من جهة ثانية، نقلت الوكالة عن مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي الأردني عماد مجاهد، أن أهل العاصمة عمان كانوا يرصدون خسوف القمر في ساحة المدرج الروماني منذ بداية القرن العشرين الماضي وكانوا يطلقون الأهازيج ويغنون الخسوف بعد أن يتجمعوا في ساحة المدرج.

وأضاف مجاهد : "كانوا يدقون على الأواني المنزلية المعدنية مع الأغاني والأهازيج وفقا لما كتبه الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن منيف في كتابه سيرة مدينة عمان في الأربعينات".

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