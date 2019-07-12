18 قطاعاً بقيادة "المرافق العامة" يرتفعون بسوق الأسهم السعودي 1.4%بأسبوع

الرياض - مباشر: سيطر اللون الأخضر على معظم قطاعات سوق الأسهم السعودي، والذي حقق ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المئة خلال الأسبوع المنتهي، أمس الخميس.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، مرتفعاً 1.4 في المئة، ما يعادل 121.7 نقطة، عند مستوى 8968.2 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع السابق له عند 8846.5 نقطة.

وزادت السيولة خلال الأسبوع ذاته بنسبة 19.9 في المئة، لتبلغ 14.2 مليار ريال (3.78 مليار دولار)، مقابل 11.8 مليار ريال (3.15 مليار دولار) خلال الأسبوع قبل السابق.

وبلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 2.83 مليار ريال (755.35 مليون دولار)، مقارنة مع 2.36 مليار ريال (629.92 مليون دولار).

وصعد متوسط كميات التداول إلى 118.6 مليون سهم بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 100.72 مليون سهم في الأسبوع قبل السابق.

واتجه 18 قطاعاً بالسوق السعودي للصعود تصدرهم المرافق العامة بنسبة 7.07 في المئة، تلاه تجزئة الأغذية بنسبة 4.64 في المئة، ثم التأمين بنحو 3.79 في المئة.

في حين تراجع 3 قطاعات الأدوية بـ0.57 في المئة، والإعلام بنحو 0.47 في المئة، والمواد الأساسية بمقدار 0.018 في المئة.

وبالنسبة للقطاعات القيادية الثلاثة فقد ارتفع الاتصالات بنسبة 2.21 في المئة، والبنوك زاد بـ1.83 في المئة، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية.

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