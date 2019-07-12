الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات عند مستويات قياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في بداية جلسة اليوم الجمعة، لتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، مع دعم الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة.

ويأتي ارتفاع "وول ستريت" مع آمال خفض معدل الفائدة خلال الشهر الحالي في أعقاب تصريحات رئيس الفيدرالي ومحضر البنك المركزي اللذان عززا توقعات خفض تكاليف الاقتراض.

ولا تزال الأسواق ترى احتمالية 100 بالمائة لخفض الفائدة في اجتماع نهاية الشهر الجاري وسط تباطؤ التضخم ومخاوف النمو الاقتصادي.

وتجاهلت الأسهم الأمريكية البيانات السلبية حول تراجع صادرات الصين في الشهر الماضي، وانتقاد الرئيس دونالد ترامب عدم قيام بكين بشراء منتجات زراعية أمريكية كما اتفق البلدين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 27163.2 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 3004.02 نقطة وهو الأعلى في تاريخه، وصعد "ناسداك" بالنسبة ذاتها إلى 8206.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.042.