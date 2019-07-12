ترامب: التعريفات الجمركية أداة تفاوضية رائعة في القضايا التجارية

من: أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعريفات الجمركية أداة تفاوضية رائعة، وذلك في ظل عدم وفاء الشركات التجاريين بالوعود.

وأوضح الرئيس الأمريكي في عدة تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة كانت مثل "البنك" بالنسبة لعدة بلدان أخرى لعدة سنوات، مشيرًاً إلى أن التعريفات أداة تفاوضية رائعة ومصدراً جيداً للإيرادات.

وأضاف ترامب أن الأهم من ذلك، تعد التعريفات وسيلة قوية لجلب الشركات إلى الولايات المتحدة.

وتابع ترامب: "لقد خسرنا بغباء 30 بالمائة من أعمالنا لصناعة السيارات لصالح المكسيك، إذا استمرت التعريفة الجمركية المرتفعة، فستعود جميعها بسرعة، لكن سعيد جداً بالصفقة التي قمت بها مع المكسيك".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أكبر جزء من الصفقة مع المكسيك لم يتم الكشف عنه بعد مثل الصين، باستثناء أنها تخفض قيمة العملة وتدعم الشركات لتقليل تأثير تعريفات بنحو 25 بالمائة، ولكن حتى الآن ليس هناك إلا تأثيراً قليلاً على المستهلكين كما سيتم نقل الشركات إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر في تغريدة بالأمس أن المكسيك تقوم بعمل جيد على الحدود، لكن الصين حتى الآن لم تشتري المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة كما وعدت.

وكانت الولايات المتحدة اتفقت مع الصين الشهر الماضي على عودة المحادثات التجارية وعدم زيادة التعريفات الجمركية على أن تقوم بكين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.