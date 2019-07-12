أخبار عاجلة

اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
الحج العراقية: مغادرة 3.8 ألف حاج للأراضي المقدسة -
5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال -
الملك سلمان يعتمد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة -
الإمارات تُطبق رسمياً شرطاً جديداً لإقامة أسر المُقيمين -
السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة" -
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج -
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية -
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الأسد يلتقي لافرنتييف مجددا في دمشق لبحث الحل السياسي في سوريا

Google+ Print
الأسد يلتقي لافرنتييف مجددا في دمشق لبحث الحل السياسي في سوريا الأسد يلتقي لافرنتييف مجددا في دمشق لبحث الحل السياسي في سوريا

أفادت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل مبعوث  المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق لبحث المسار السياسي للأزمة السورية.

وبحسب الوكالة، تركز اللقاء حول الجهود السياسية للحل في سوريا وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها والمراحل المهمة التي وصلت إليها.

وأضافت أنه "كان هناك اتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثف من قبل الجانبين حول الخطوات التالية وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سورية بوضع العراقيل أمام هذه العملية".

وتناول الاجتماع مستجدات العملية العسكرية ضد الإرهابيين التي أطلقها الجيش السوري لتحرير إدلب.

وأكد الجانب الروسي دعمه للجيش العربي السوري في رده على خروقات الإرهابيين وعلى أي استفزازات تقوم بها المجموعات الإرهابية المتمركزة في إدلب، مجدداً موقف موسكو المؤيد لحق سورية في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها وتطهيرها بشكل كامل من الإرهاب.

وتطرق النقاش إلى التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات

مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

محلل يمني: تأكيدات بعودة حكومة الشرعية للخيار العسكري في الحديدة

محلل يمني: تأكيدات بعودة حكومة الشرعية للخيار العسكري في الحديدة