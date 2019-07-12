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خبير في الشأن اليمني: إحلال قوات سعودية محل الإماراتية لا يعني أن هناك خلافا

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وأوضح حمودي في اتصال هاتفي لبرنامج "في العمق"، الذي يذاع على أثير "سبوتنيك"، أن هناك تبادلا في تأمين الموانئ، لأن هي التي تقود التحالف والإمارات عضو فعال وما يحدث من إحلال للقوات السعودية ما هو إلا نوع من التكتيك والتنسيق العسكري بين قوات التحالف.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأضاف الخبير في الشأن اليمني، أن هذا الإحلال لا يعني أن هناك خلافا، ولكن الهدف أن تكون نتائجه أفضل في مواجهة التحديات والمخاطر في اليمن.

وأشار حمودي إلى أن الإمارات قدمت تضحيات كبيرة لإضفاء الشرعية، وخاصة في الجنوب، في وقت استطاع فيه حزب الإصلاح أن يهيج الرأي العام بأن الإمارات تخل بالسلوك من أجل أجندات معينة، مؤكدا أن هناك اختراقا في جسم الشرعية في اليمن، ما يساعد الحوثيين على تنظيم صفوفهم، حتى يصبح الأمر واقعا، من أجل التفاوض معهم. 

وأكد فاروق حمودي أن انسحاب القوات الإماراتية ليس انسحابا بشكل مباشر حيث قاموا بتدريب عدد كبير من اليمنيين لمواجهه الحوثيين.

وقال الخبير في الشأن اليمني:

إنه ليس هناك تصريحا رسميا من أي جهة يطالب بخروج الإمارات من التحالف، وما يحدث لن يؤثر على قوات التحالف، وهو يأتي في إطار روتيني، حسب الأهمية والأولوية لكل مرحلة.

SputnikNews

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