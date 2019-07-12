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صعود طفيف لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو

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صعود طفيف لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو صعود طفيف لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو

مباشر: ارتفعت  المنتجين في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، ليكون الصعود الشهري الخامس على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر يونيو/حريزان الماضي وهي نفس الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين الأمريكيين سوف ترتفع بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر الماضي.

وتأتي قراءة يونيو/حريزان بالتزامن مع ارتفاع مؤشري الغذاء والتجارة بنحو 0.6 بالمائة و1.3 بالمائة على الترتيب في الشهر الماضي مقابل هبوط 3.1 بالمائة في مؤشر الطاقة.

وشهد مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة في الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يونيو/حريزان الماضي وهي أدنى قراءة منذ عامين ونصف، ومقارنة مع 1.8 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة وتنتهي في مايو/آيار السابق له.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة والتجارة، فكان مسطحاً خلال الشهر الماضي مقابل زيادة 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:48 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند مستوى 1.1256 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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