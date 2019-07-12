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واردات الصين من فول الصويا تتراجع 15% بالنصف الأول

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واردات الصين من فول الصويا تتراجع 15% بالنصف الأول واردات الصين من فول الصويا تتراجع 15% بالنصف الأول

مباشر: تراجعت واردات الصين من فول الصويا خلال الشهر الماضي والنصف الأول من العام الحالي، وسط التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، اليوم الجمعة، أن مشتريات البلاد من فول الصويا بلغت 6.51 مليون طن خلال شهر يونيو/حريزان الماضي وهو أقل من 7.36 مليون طن المسجلة في الشهر السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن مشتريات الصين من فول الصويا كانت أقل بنحو 25.2 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت المشتريات 8.70 مليون طن.

وخلال أول ستة أشهر من العام الجاري، فإن مشتريات الصين من فول الصويا شهدت هبوطاً بنحو 15 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 38.27 مليون طن.

ولا تزال الشركات الصينية الخاصة عازفة عن شراء الإمدادات الأمريكية بسبب التعريفات الانتقامية المفروضة على الواردات من الولايات المتحدة والبالغة 25 بالمائة كجزء من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 12:02 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 6.8811 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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