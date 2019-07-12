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اقتصاد سنغافورة ينكمش بأكبر وتيرة في 7 سنوات

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اقتصاد سنغافورة ينكمش بأكبر وتيرة في 7 سنوات اقتصاد سنغافورة ينكمش بأكبر وتيرة في 7 سنوات

مباشر: انكمش سنغافورة بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس فصلي، مع استمرار هبوط القطاع الصناعي في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد المعدل موسمياً تراجع بنسبة 3.4 بالمائة خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حريزان الماضي مقابل نمو بنحو 3.8 بالمائة في الربع الأول من هذا العام.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد سنغافورة بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 على أساس فصلي.

وتُعد هذه هي أكبر وتيرة انكماش فصلي في نحو 7 سنوات عندما تراجع الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في الربع الثالث من عام 2012.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد سنغافورة شهد نمواً بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حريزان الماضي بالتقديرات الأولية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومقارنة مع 1.1 بالمائة ارتفاع المسجل في الربع الأول بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد سنغافورة سوف ينمو بنسبة 1.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حريزان الماضي على أساس سنوي.

وتعتبر قراءة نمو الاقتصاد على أساس سنوي هي أدنى وتيرة توسع منذ الربع الثاني من عام 2009 عندما تراجع بنسبة 1.2 بالمائة.

وبحسب البيانات، فإن النشاط الصناعي تراجع بنسبة 3.8 بالمائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي مقابل هبوط 0.4 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار السنغافوري مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع العملة الخضراء إلى 1.3598 دولار سنغافوري.

مباشر (اقتصاد)

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