وكالة الطاقة: أسواق النفط ستشهد تخمة بالمعروض خلال 2020

من: سالي إسماعيل

مباشر: تتوقع وكالة الطاقة الدولية عودة تخمة المعروض في أسواق النفط خلال عام 2020، على الرغم من تمديد اتفاقية أوبك والتي تهدف لكبح الإمدادات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية خلال تقريرها الشهري والصادر اليوم الجمعة، إن الرسالة الأساسية عبر مراقبة سوق النفط خلال أول ستة أشهر من العام الجاري هي أن المعروض من الخام تجاوز الطلب بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن هذا الفائض يضاف إلى المخزون الضخم المتراكم والذي شوهد في النصف الثاني من عام 2018 عندما ارتفع إنتاج النفط بالتزامن مع بدء تعثر نمو الطلب.

وكانت أوبك وحلفاؤها من خارج المنظمة اتفقوا على تمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 9 أشهر حتى نهاية مارس/آذار عام 2020.

وذكرت وكالة الطاقة أن قرار أوبك الذي كان متوقعاً على نطاق واسع لا يغير النظرة الأساسية لسوق الخام الذي يشهد طفرة في المعروض.

وبحسب الوكالة الدولية، فمن المتوقع أن تشهد إمدادات النفط من خارج أوبك زيادة 2.1 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

ومن شأن ذلك أن يمثل زيادة طفيفة عن نمو المعروض المتوقع في عام 2019 والبالغ مليوني برميل يومياً، مما يقلل من الحاجة لنفط أوبك.

وأضافت أن الانخفاض المتوقع في الطلب على خام أوبك في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل قد يؤدي لتراجع إنتاج المنظمة إلى 28 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2003.

وكان التقرير الشهري لمنظمة أوبك بالأمس أشار إلى توقعات بتراجع ملحوظ في الطلب على النفط الخاص بأعضائها في عام 2020.

وبحسب التقرير، فإن المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي تسببت في انخفاض سعر خام برنت بنسبة 10 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان على الرغم من العوامل الجيوسياسية الداعمة.

وتتوقع الوكالة أن ينمو الطلب على النفط خلال العام الحالي بنحو 1.2 مليون برميل يومياً على أن يتعافى في عام 2020 بناءً على النظرة الاقتصادية الأفضل لذاك العام ليسجل 1.4 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط، مع اعتراض ناقلة إيرانية في البحر المتوسط.

وبحلول الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 66.81 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 60.35 دولار للبرميل.