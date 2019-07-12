وكالة: التصديق على الإعلان الدستوري بالسودان.. السبت

القاهرة – مباشر: اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية.

وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات، أن الطرفان اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كان المجلس العسكري اتفق وقوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو تزيد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

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