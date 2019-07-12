ترامب: الأصول المشفرة ليست عملات.. و"ليبرا" بحاجة لميثاق مصرفي

من: سالي إسماعيل

مباشر: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة هجوم ضد العملات المشفرة بأكملها، مشيراً إلى أن عملة فيسبوك الجديدة تحتاج إلى ميثاق مصرفي.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، أنه ليس من مؤيدي البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

ووصف تلك الأصول الافتراضية بأنها ليست أموال وقيمتها متقلبة للغاية كما أنها تعتمد على اللاشيء.

وأضاف أن هذه الأصول الرقمية غير المنظمة يمكن أن تجعل السلوك غير المشروع سهلاً بما في ذلك تجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وبحلول الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.2 بالمائة لتصل قيمتها إلى 11662.3 دولار بعد أن كانت أعلى مستوى 13 ألف دولار قبل يومين.

وذكر أنه بالمثل العملة الافتراضية لفيسبوك "ليبرا" لن تكون ذات مكانة أو موثوقية تذكر.

وأثارت العملة الرقمية "ليبرا" مخاوف جمة منذ إعلان فيسبوك عن تدشينها، كان أخرها تحذير رئيس الفيدرالي جيروم باول من أربعة مخاوف بشأنها تتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار الماليز

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه إذا أردات فيسبوك وغيرها من الشركات أن تتحول إلى بنك فيجب عليهم السعي للحصول على ميثاق مصرفي جديد وأن يصبحوا خاضعين لكافة اللوائح المصرفية تماماً مثل البنوك الأخرى سواء المحلية أو الدولية.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها عملة حقيقية واحدة فقط وهي أقوى من أيّ وقت مضى ويمكن الاعتماد عليها كما أنها العملة الأكثر هيمنة في أيّ مكان في العالم حتى الآن وستظل كذلك دائماً وتسمى الدولار الأمريكي.