الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يرتفع لأول مرة بـ4 أشهر

مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال شهر مايو/آيار الماضي، ليسجل أول زيادة في نحو أربعة أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي مقابل هبوط 0.4 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو سوف يرتفع بنسبة 0.2 بالمائة في شهر مايو/آيار الماضي.

وجاءت القراءة القوية للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بسبب ارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 2.7 بالمائة في مايو/آيار على أساس شهري وزيادة 2.3 بالمائة بإنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة.

في حين أن إنتاج السلع الوسيطة كان الوحيد الذي شهد هبوطاً بنحو 0.2 بالمائة، وفقاً للبيانات.

وبالنسبة لإنتاج الطاقة فشهد ارتفاعاً 0.7 بالمائة في شهر مايو/آيار الماضي مقابل 1.6 بالمائة زيادة في الشهر السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تراجع بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومقابل انخفاض 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:47 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1255 دولار.