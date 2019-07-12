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الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً لليوم الثالث

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الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً لليوم الثالث الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً لليوم الثالث

مباشر: يواصل الدولار الأمريكي الخسائر مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي.

ويأتي الهبوط في قيمة العملة الخضراء عقب بيانات التضخم الأمريكي والتي أظهرت زيادة مؤشر المستهلكين بأكثر من المتوقع، الأمر الذي قد لا يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وسجل معدل التضخم الأساسي 0.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان وهي أكبر وتيرة زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني 2018.

وتتجه العملة الأمريكية إلى تسجيل أكبر وتيرة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة أسابيع.

وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو عند مستوى 1.1259 دولار، لكنها انخفضت بنسبة هامشية أمام الين الياباني 0.08 بالمائة مسجلة 108.41 ين.

وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2539 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً 0.3 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9872 فرنك.

وخلال تلك الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار أمام ست عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 96.986.

مباشر (اقتصاد)

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