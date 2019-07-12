أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

صادرات الصين تتراجع بأقل من المتوقع خلال يونيو

Google+ Print
صادرات الصين تتراجع بأقل من المتوقع خلال يونيو صادرات الصين تتراجع بأقل من المتوقع خلال يونيو

مباشر: تراجعت صادرات الصين بنحو 1.3 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لكن هذا الهبوط كان أقل من المتوقع.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك في الصين، اليوم الجمعة، أن صادرات ثاني أكبر بالعالم تراجعت بنسبة 1.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات الصين سوف تتراجع بنسبة 1.4 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة للواردات في الصين، فشهدت كذلك انخفاضاً بنحو 7.3 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل تراجع نسبته 8.5 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تشهد واردات الصين هبوطاً بنحو 4.6 بالمائة في الشهر المنقضي.

ويعتبر انخفاض الوادرات الصينية خلال الشهر الماضي بمثابة الهبوط الخامس خلال آخر ستة أشهر.

ويعني ذلك أن فائض الميزان التجارى للصين اتسع إلى 51 مليار دولار خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل 41.7 مليار دولار العجز المسجل في الشهر السابق له.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الصين سوف تسجل فائضاً في ميزانها التجاري بنحو 44.65 مليار دولار.

وبالنسبة للفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، فبلغ 29.92 مليار دولار خلال شهر يونيو/حريزان وهو أعلى من 26.89 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق له.

وخلال أول ستة أشهر من العام الحالي، فإن الفائض التجاري لبكين مع واشنطن بلغ 140.48 مليار دولار وهو أعلى من 133.76 مليار الدولار الفائض المسجل بالنصف الأول من 2018.

وبالنسبة للصادرات الصينية بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام، فشهدت نمواً بنسبة 0.1 بالمائة وهو أقل بكثير عن 12.8 بالمائة زيادة المسجلة في نفس الفترة من عام 2018.

أما الواردات، فسجلت هبوطاً 4.3 بالمائة في الأشهر من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حريزان الماضي مقابل نمو 19.9 بالمائة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 8:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأمريكية إلى 6.8780 يوان.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال تصاميم مشروع وسط المدينة "داون تاون" مع CHAPMAN TAYLOR LLP

إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال تصاميم مشروع وسط المدينة "داون تاون" مع CHAPMAN TAYLOR LLP

إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

قسد تقضي على "العقل الاقتصادي" لـ"داعش"

قسد تقضي على "العقل الاقتصادي" لـ"داعش"

4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع