أخبار عاجلة

اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
الحج العراقية: مغادرة 3.8 ألف حاج للأراضي المقدسة -
5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال -
الملك سلمان يعتمد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة -
الإمارات تُطبق رسمياً شرطاً جديداً لإقامة أسر المُقيمين -
السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة" -
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج -
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية -
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو... سعوديان يسطران أروع المواقف الإنسانية والبطولية

Google+ Print
بالفيديو... سعوديان يسطران أروع المواقف الإنسانية والبطولية بالفيديو... سعوديان يسطران أروع المواقف الإنسانية والبطولية

ونقلت صحيفة "عاجل" عن أحد الشهود العيان، قوله: "إنه شاهد الأطفال يقفون في شباك شقتهم وتتعالى صرخاتهم، يستغيثون من النيران ومطالبين بمساعدتهم، بينما يتصاعد الدخان من جوانب الشقة المحترقة".

وأضاف الشاهد: "خلال الاتصال بالجهات المختصة بالدفاع المدني لطلب المساعدة، تسلق الشابان إبراهيم حسين عسيري، وعبد العزيز عبد الرحمن الزهراني، من سكان حي الخضراء، جدران المنزل حتى وصلا إلى الشباك الذي يقف به الأطفال الثلاثة وقاما بكسر بعض من الحديد الجانبي لإخراج الأطفال.

وتابع الشاهد والمدعو محسن الحارثي: "إنه بفضل من الله وبجهود هذين الشابين تم إنقاذ الأطفال وإخراجهم وهم بصحة جيدة، وتم إسعافهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما باشرت وحدات الإطفاء إخماد الحريق".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو... مفتي سعودي يطلب من متصل اللجوء إلى الشيخ "غوغل"

بالفيديو... مفتي سعودي يطلب من متصل اللجوء إلى الشيخ "غوغل"

بالفيديو... بهذه الكلمات رد أمير سعودي على ما طلبه منه مواطن داخل الحرم

بالفيديو... بهذه الكلمات رد أمير سعودي على ما طلبه منه مواطن داخل الحرم

بالفيديو..الإبادة حرقا تدمر أرض الايزيديين في شمال العراق

بالفيديو..الإبادة حرقا تدمر أرض الايزيديين في شمال العراق

بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا

بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا