احصل على 3 شهادات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال 30 ساعة فقط!

حزمة شهادات أتمتة العمليات الروبوتية The Robotic Process Automation Certification Bundle

عدد الدورات: 3

عدد الدروس: 30

المدة: 30 ساعة

تتضمن الحزمة التدريب على الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وعلوم البيانات لفهم كيفية عمل برمجيات RPA التي تعتمد عليها الشركات لتحسين كفاءة عملياتها.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية

مدة الوصول للمحتوى: عام كامل

التوفر: أونلاين

السعر الحالي: 39 دولارًا فقط.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر كل من الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وعلوم البيانات من أهم وأسرع التقنيات نموًا في الفترة الأخيرة، حيث تعتمد عليها العديد من الشركات لاكتساب ميزة تنافسية في السوق، وقد دفع ذلك العديد من شركات البرمجيات للعمل على تطوير تطبيقات وأنظمة – تحمل اسم برمجيات أتمتة العمليات الروبوتية Robotics Process Automation والمعروفة اختصارًا ببرمجيات RPA – لأتمتة مهام العمل بشكل كامل.

برمجيات RPA؛ هي التكنولوجيا التي تسمح لأي شخص اليوم بتطوير برامج أو تطبيقات لمحاكاة تنفيذ المهام داخل الأنظمة الرقمية مثلما يقوم بها البشر. وبناءً عليه تتكامل مع بنية تكنولوجيا المعلومات الحالية، وتتواصل مع الأنظمة الأخرى من أجل القيام بمجموعة واسعة من المهام المتكررة لتحسين العمليات التجارية لحظيًا.

ومع اعتماد المؤسسات بشكل متزايد على برمجيات RPA، ستصبح الخبرة المكتسبة في استخدام أدوات وتطبيقات RPA أكثر أهمية بالنسبة لمطوري ذكاء الأعمال، ومهندسي البيانات، ومحللي الأعمال التجارية، وغير ذلك من الوظائف ذات الصلة.

إذا كنت ترغب في توسيع خبرتك في التعامل مع التطبيقات الذكية المستخدمة في تطوير قطاع الشركات فإن حزمة أتمتة العمليات الروبوتية The Robotic Process Automation Certification؛ ستضعك على المسار الصحيح، وذلك من خلال الوصول إلى 30 ساعة من المحتوى، في مجمعة في 3 دوارات تدريبية، تتضمن 30 درسًا، وذلك بسعر 39 دولارًا فقط.

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ستساعدك هذه الحزمة في التعرف على مفاهيم برمجيات RPA، والقيمة التي تضيفها للشركات، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والآلي في تطبيقات الأعمال التجارية.

بالإضافة إلى دورة تدريبية في تقنيات تحليل البيانات وعلومها باستخدام لغة البايثون Python، حيث ستتعلم المفاهيم الأساسية لبرمجة البايثون، وتكتسب معرفة عميقة في تحليلات البيانات، والتعلم الآلي، وتصور البيانات، ومعالجة اللغة الطبيعية.

الأهم من كل ذلك أنك بعد انتهاء كل دورة تدريبية ستحصل على شهادة تفيد إتمامك لها، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو في ملفك المهني.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تضمها الحزمة:

تحليل علم البيانات باستخدام لغة البايثون Data Science with Python.

مقدمة في الذكاء الاصطناعي Introduction to Artificial Intelligence.

مقدمة في برمجيات أتمتة العمليات الآلية Introduction to Robotic Process Automation.

الحصول على الصفقة: من هنا.