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أسعار النفط ترتفع وتحوم قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

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أسعار النفط ترتفع وتحوم قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع أسعار النفط ترتفع وتحوم قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

مباشر: صعدت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع، مع تراجع إمدادات منتجي الخام.

وتأثرت أسعار النفط بشكل إيجابي على خلفية قيام شركات النفط في خليج المكسيك بخفض إنتاجهم بأكثر من مليون برميل يومياً أو 53 بالمائة من إنتاج المنطقة بسبب العاصفة الإستوائية باري.

وفي الأسبوع الجاري، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام للمرة الثانية على التوالي.

وتتوقع منظمة أوبك في تقريرها الشهري والصادر بالأمس، أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بنحو 1.14 مليون برميل يومياً في حين تواصل الدول الأعضاء خفض الإمدادات من الخام.

وبحلول الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 67.03 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي وصل في جلسة أمس لأعلى مستوياته منذ 30 مايو/آيار الماضي عند مستوى 67.52 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 60.63 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي في جلسة أمس أعلى مستوى منذ 23 مايو/آيار الماضي عند 60.94 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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