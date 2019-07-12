الذهب يربح 7 دولارات مع رهانات خفض الفيدرالي للفائدة

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليربح المعدن نحو 7 دولارات مع رهانات خفض الفيدرالي للفائدة والتوترات التجارية.

وتمكن المعدن الأصفر من كسر عتبة الـ1400 دولار للأوقية مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة للمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي واحتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة.

وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول بالأمس خلال شهادته أمام الكونجرس إلى أنه من المحتمل خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل، حيث تقوم الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار على خلفية النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، ذكر الرئيس دونالد ترامب أن الصين لا توفي بالوعود التي قطعتها على نفسها بشأن شراء المنتجات الزراعية من المزارعين الأمريكيين.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت بالأمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً يتجاوز توقعات المحللين خلال شهر يونيو/حريزان الماضي.

وبحلول الساعة 7:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.70 دولار ليصل إلى 1413.40 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.25 دولار في تمام الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1411.06 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 96.911.