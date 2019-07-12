أخبار عاجلة

اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر -
الحج العراقية: مغادرة 3.8 ألف حاج للأراضي المقدسة -
5 أغسطس.. مساهمو حلواني إخوان يناقشون زيادة رأس المال -
الملك سلمان يعتمد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة -
الإمارات تُطبق رسمياً شرطاً جديداً لإقامة أسر المُقيمين -
السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة" -
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج -
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية -
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الذهب يربح 7 دولارات مع رهانات خفض الفيدرالي للفائدة

Google+ Print
الذهب يربح 7 دولارات مع رهانات خفض الفيدرالي للفائدة الذهب يربح 7 دولارات مع رهانات خفض الفيدرالي للفائدة

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليربح المعدن نحو 7 دولارات مع رهانات خفض الفيدرالي للفائدة والتوترات التجارية.

وتمكن المعدن الأصفر من كسر عتبة الـ1400 دولار للأوقية مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة للمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي واحتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة.

وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول بالأمس خلال شهادته أمام الكونجرس إلى أنه من المحتمل خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل، حيث تقوم الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار على خلفية النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، ذكر الرئيس دونالد أن الصين لا توفي بالوعود التي قطعتها على نفسها بشأن شراء المنتجات الزراعية من المزارعين الأمريكيين.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت بالأمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً يتجاوز توقعات المحللين خلال شهر يونيو/حريزان الماضي.

وبحلول الساعة 7:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.70 دولار ليصل إلى 1413.40 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.25 دولار في تمام الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1411.06 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 96.911.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

السعودية ترفع أسعار البنزين

السعودية ترفع أسعار البنزين