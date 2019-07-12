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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تجاهل المستثمرين تحذيرات صندوق النقد

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تجاهل المستثمرين تحذيرات صندوق النقد الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تجاهل المستثمرين تحذيرات صندوق النقد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، لتتعافى قليلاً من خسائر أمس في حين تراجع داكس الألماني منفرداً.

ووضعت الأسواق المالية في أوروبا بالأمس خسائر لليوم الخامس على التوالي مع تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن تزايد المخاطر على منطقة اليورو.

وذكر صندوق النقد أن اقتصاد منطقة اليويو يعاني من مخاطر هبوطية مع الإشارة إلى أن التوترات التجارية المستمرة قد تقوض الصادرات والاستثمار.

وبحسب محضر اجتماع المركزي الأوروبي الأخير، فإن البنك مستعد وجاهز لبدء إجراءات تحفيزية لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

وبالنظر إلى الوضع في الولايات المتحدة فإن رئيس الفيدرالي جيروم باول أعطى صورة مختلطة للمستثمرين خلال شهادته أمام الكونجرس حيال تحريك معدل الفائدة في اجتماع المركزي الأمريكي في وقت لاحق هذا الشهر.

وبحلول الساعة 7:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليصل إلى 387.05 نقطة.

كما شهد مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 7525 نقطة.

فيما تراجع المؤشر الألماني "داكي" بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 12319.5 نقطة بينما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى 5566.3 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليسجل 1.1271 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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