نيكي الياباني يرتفع بالختام لكنه يسجل أول خسارة بـ6 أسابيع

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد جلسة متقلبة، لكن مؤشر نيكي سجل أول خسارة أسبوعية في نحو 6 أسابيع.

واستفادت البورصة اليابانية اليوم من قفزة بنحو 3.2 بالمائة لسهم "فاست ريتيلينج"، والتي جاءت على خلفية تحقيق الشركة اليابانية أرباح فصلية أقل قليلاً من التوقعات لكنها أشارت إلى أن نتائج أعمالها للعام بأكمله تسير على الطريق الصحيح للوصول لمستوى قياسي.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات الميزان التجاري للصين عن شهر يونيو/حريزان من أجل تقييم أثر الحرب التجارية المستمرة لبكين مع واشنطن.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 بالمائة ليصعد إلى 21685.9 نقطة.

أما على صعيد جلسات الأسبوع الخمسة، فشهد المؤشر الياباني خسائر بنسبة 0.3 بالمائة، وهي أول خسائر أسبوعية يسجلها نيكي بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.

وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فانخفض بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليتراجع إلى 1576.3 نقطة.

وبحلول الساعة 6:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار بأكثر من 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية إلى 108.34 ين.