بعد اعترافه بقتل عنصر من "حماس"... الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب
وجاء إعلان الجيش استعدادا لرد متوقع من "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي نفسه بقتل أحد عناصر الحركة في القطاع.
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وأوضحت القناة العبرية أنه بالرغم من اعتذار الجيش الإسرائيلي عن حادثة القتل لأحد عناصر كتائب القسام، بدعوى اقتراب فلسطينيين من الخط الفاصل شمال القطاع، فإن حركة حماس قررت الرد، والخروج بمظاهرات عارمة بالقرب من الجدار العازل بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، في غزة.
من جهتها، أكدت كتائب القسام أن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وأنها تجري أعمال فحص وتقييم لها وأن إسرائيل ستتحمل عواقبها.
ونقلت القناة العبرية على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن بلاده مستعدة لأي احتمال، حتى ولو كان عمل عسكري في غزة.