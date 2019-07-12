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جوجل تبني شبكة اجتماعية جديدة لمنافسة فيسبوك

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جوجل تبني شبكة اجتماعية جديدة لمنافسة فيسبوك جوجل تبني شبكة اجتماعية جديدة لمنافسة فيسبوك

تطور شركة جوجل اجتماعية جديدة – بعد إغلاق خدمة (+Google) الفاشلة في شهر أبريل – تسمى (Shoelace)، وهي عبارة عن شبكة اجتماعية على المستوى المحلي للأشخاص الذين يرغبون في العثور على آخرين للانضمام إليهم في أنشطة، مثل الرياضة؛ وحضور العروض.

ويأتي ذلك بعد إيقاف جوجل لمنصات عديدة، مثل (Orkut)؛ و (Google Buzz)؛ و (+Google)؛ و (Allo)؛ و (Google Wave).

وتتوفر هذه الشبكة الاجتماعية في الوقت الحالي من خلال الدعوات فقط، وتعد بمساعدتك على التواصل مع الآخرين الذين لديهم الاهتمامات المشتركة نفسها في أحداث معينة وأنشطة شخصية.

ويمكنك إنشاء بطاقة بيانات لحدث أو نشاط تشارك فيه، ودعوة الأصدقاء والغرباء للانضمام إليك، بالإضافة إلى أنها ستعرض الأحداث التي قد ترغب بالتواجد فيها.

ومن الواضح حتى الآن أن الشبكة الاجتماعية الجديدة تشجع الناس على قضاء وقت أقل على هواتفهم، مقابل قضاء المزيد من الوقت في فعل أي شيء في الحياة الحقيقية.

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وتطرقت جوجل سابقًا إلى هذا المفهوم، إذ أطلقت في عام 2011 خدمة (Schemer) لمشاركة واكتشاف أشياء للقيام بها، والتي تهدف إلى فعل الشيء نفسه تمامًا مثل (Shoelace).

وكانت خدمة (Schemer) بمثابة أحد المشروعات الأولى التي قام بها موظفو جوجل الذين أرادوا تجربة أفكار لم تكن جزءًا من منتجات الشركة الرئيسية، لكنها أغلقت الخدمة في عام 2014، والتي كان من الواضح أنها لم تتمتع بتأثير كبير.

وشجعت الشركة على مدار الأعوام القليلة الماضية الجهود المماثلة مع خلال (Area 120)، وهي حاضنة داخلية للمشاريع التجريبية أدت إلى ظهور تطبيقات مثيرة للاهتمام، مثل (Rivet)؛ و (Game Builder)؛ و (Grasshopper)؛ و (Uptime)؛ و (Shortwave).

ويعمل تطبيق الشبكة الاجتماعية الجديدة (Shoelace) على نظامي أندرويد؛ وآي أو إس، وهو متوفر حاليًا فقط في مدينة نيويورك.

ولا يمكنك في الوقت الحالي الاشتراك للحصول على دعوة، وذلك بالرغم من أن جوجل تقول: إن هدفها هو جلب (Shoelace) إلى المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة في المستقبل، دون وجود أفكار فورية حول إطلاق الخدمة عالميًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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