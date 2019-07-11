بيانات التضخم الأمريكية وتقرير أوبك.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

مباشر: أثارت بيانات التضخم بالولايات المتحدة بالإضافة إلى تقرير أوبك الشهري اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

أظهرت البيانات اليوم تباطؤ تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 1.6 بالمائة لكنه جاء أفضل من التقديرات.

وفي بيانات أخرى تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض عجز الموازنة الأمريكية نحو 90 بالمائة خلال الشهر المنصرم.

المستويات قياسية لـ"وول ستريت"

صعد مؤشر "داو جونز" أعلى 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه عند نهاية تعاملات اليوم، كما سجل "ستاندرد آند بورز" أيضاً مستوى قياسي مع آمال خفض الفائدة الأمريكية.

في حين تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم مع تحذير صندوق النقد الدولي بتزايد المخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

فيما كشف محضر المركزي الأوروبي أن صناع السياسة النقدية يرون ضرورة الاستعداد لبدء إجراءات تحفيزية للاقتصاد.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تسارع التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي لكنه لا يزال أدنى مستهدف البنك المركزي.

في حين ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في نهاية التداولات مع إشارات الفيدرالي بإمكانية خفض الفائدة.

تقرير أوبك الشهري

وكشف تقرير أوبك عن تراجع إنتاج النفط خلال الشهر الماضي إلى مستوى 29.830 مليون برميل يومياً مع هبوط إنتاج إيران.

فيما توقعت المنظمة تراجع الطلب على نفط أعضائها خلال العام المقبل ليصل إلى 29.3 مليون برميل يومياً، وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً عن مستويات العام الجاري.

وتراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات بعد توقعات أوبك بتراجع الطلب على الخام.

وفي سياق آخر، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الأسبوع الماضي.

بينما تراجعت أسعار الذهب عند التسوية من أعلى مستوى في أسبوع بعد بيانات اقتصادية ومع مكاسب الأسهم.