محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

مباشر: تحول سهم أمازون للهبوط عند نهاية تعاملات اليوم الخميس لتتراجع القيمة السوقية للشركة أدنى مستوى تريليون دولار والذي وصلت إليه خلال الجلسة.

ويعتبر هذا الهبوط لسهم الشركة الأمريكية هو الأول في 8 جلسات متتالية مع ترقب "البرايم داي" يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.

وعند الإغلاق، انخفض سهم "أمازون" بنحو 0.8 بالمائة إلى 2001.07 دولار بعد أن سجل مستوى 2035.80 دولار خلال التعاملات.

تجاوزت القيمة السوقية لأمازون حاجز التريليون دولار لأول مرة منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي خلال الجلسة لكنها تراجعت بالختام عند 999.61 مليار دولار.

ورغم التراجع لا تزال عملاق التجزئة ثاني أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية بعد "مايكروسوفت" والذي وصلت القيمة السوقية لها عند مستوى 1.06 تريليون دولار.

ومن بداية العام الجاري، بلغت مكاسب سهم أمازون 34 بالمائة مقابل صعود بنحو 20 بالمائة لمؤشر "ستاندرد آند بورز".