أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة" -
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج -
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية -
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية -
هنا إفريقيا | الأحد 14 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

Google+ Print
محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق محدث.. القيمة السوقية لأمازون تتراجع دون تريليون دولار عند الإغلاق

مباشر: تحول سهم أمازون للهبوط عند نهاية  تعاملات اليوم الخميس لتتراجع القيمة السوقية للشركة أدنى مستوى تريليون دولار  والذي وصلت إليه خلال الجلسة.

ويعتبر هذا الهبوط لسهم الشركة الأمريكية هو الأول في 8 جلسات متتالية مع ترقب "البرايم داي" يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.

وعند الإغلاق، انخفض سهم "أمازون" بنحو 0.8 بالمائة إلى 2001.07 دولار بعد أن سجل مستوى 2035.80 دولار خلال التعاملات.

 تجاوزت القيمة السوقية لأمازون حاجز التريليون دولار لأول مرة منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي خلال الجلسة لكنها تراجعت بالختام عند 999.61 مليار دولار.

ورغم التراجع لا تزال عملاق التجزئة ثاني أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية بعد "مايكروسوفت" والذي وصلت القيمة السوقية لها عند مستوى 1.06 تريليون دولار.

ومن بداية العام الجاري، بلغت مكاسب سهم أمازون 34 بالمائة مقابل صعود بنحو 20 بالمائة لمؤشر "ستاندرد آند بورز".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي .

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي .

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة