وكالة: الوزير الأول السابق بالجزائر يمثل أمام المحكمة العليا

مباشر: مثل الوزير الأول السابق بالجزائر، أحمد أويحيى، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.

وتضمنت جلسة مثول أويحيي، اليوم الخميس، الاستماع لأقوال الوزير الأول السابق في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي، ملف الإجراءات المتبعة في قضية معزوز أحمد ومن معه ضد الوزيرين الأولين السابقين، احمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أن "النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".

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