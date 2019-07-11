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محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

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محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه محدث.."داو جونز" يغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى بتاريخه

مباشر: ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية أعلى مستوى 27 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه عند ختام تداولات اليوم الخميس، بعدما ربح أكثر من 220 نقطة مع إشارات الفيدرالي بشأن إمكانية خفض الفائدة.

وكانت أسهم الرعاية الصحية الأفضل أداءً في "وول ستريت"، بقيادة سهم "يونيتد هيلث" الذي ارتفع نحو 5 بالمائة بعد أن سحب البيت الأبيض اقتراحاً لإلغاء الخصومات على الأدوية.

وويأتي صعود الأسهم الأمريكية مع آمال خفض الفائدة عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالأمس  والذي ذكر خلالها أن حالات عدم اليقين تزايدت في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن البنك سيتصرف بالشكل الذي يحتاجه الاقتصاد.

كما كشف محضر الفيدرالي أن العديد من صناع السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يرون حجة قوية لخفض معدل الفائدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة أو ما يوازي 227.8 نقطة إلى 27088.08 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى  2999.9 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي جديد.

أما المؤشر التكنولوجي "ناسداك" فقد تراجع بنحو 0.08 بالمائة مسجلاً 8196.04 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة عند 97.052.

مباشر (اقتصاد)

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