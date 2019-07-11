عضو بالفيدرالي:توقعات الأسواق لخفض الفائدة ليست سبباً لتغيير السياسة النقدية

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن توقعات الأسواق القوية بخفض معدل الفائدة الأمريكية ليست سبباً للبنك المركزي لاتخاذ تحرك في السياسة النقدية لأن الاقتصاد لا يزال بنمو بوتيرة جيدة.

وأوضح "رافائيل بوستيتش" رئيس الفيدرالي في أتلانتا خلال حدث بالولاية الأمريكية، اليوم الخميس:"مهمتنا هي خدمة الاقتصاد الأمريكي وليس سوقًا معينًا"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وترى الأسواق أن هناك احتمالية 100 بالمائة لأن يقوم الفيدرالي بخفض معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "بوستيتش": "أشك في الحاجة إلى خفض معدل الفائدة"،مشيراً إلى أنه لا يشعر بالقلق إزاء عدم تحقيق البنك المركزي هدف التضخم البالغ 2 بالمائة.

وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول ذكر في تصريحات بالأمس أن البنك سيتصرف حسب حاجة الاقتصاد مع تزايد المخاطر السلبية وتباطؤ التضخم.

وتابع عضو الفيدرالي بأن البنك يسير بشكل جيد فيما يتعلق بكل من أهداف البطالة والتضخم، مع عدم وجود إشارة واضحة على انحراف الأسعار.