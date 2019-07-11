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23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

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23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية 23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

الرياض - مباشر: قررت الجمارك منع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، بداية من 23 أغسطس /آب القادم، تنفيذًا لشروط هيئة الزكاة والدخل.

أوضحت الجمارك السعودية، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه سيمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية صالحة ومفعلة عليها، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الخاصة بالأختام الضريبية والشروط والضوابط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء عليها.

وأكدت الجمارك، أنها عبر منافذها الجمركية ستساهم في تحقيق أهداف الأختام الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الهيئةالعامة للزكاة والدخل التي تعد أحد أهم شركاء الجمارك في العمل الجمركي.

ويشار، إلى أن تطبيق الأختام الضريبية يساعد على تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي ‏يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية وتعزيز القدرة أيضًا على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية إلى المملكة بطريقة نظامية مشروعة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقعها الإلكتروني مستوردي منتجات السجائر للتقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية من خلال موقع الهيئة في شهر مايو لعام 2019.

ويذكر، أن تطبيق نظام الأختام الضريبية يأتي في إطار الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية التي تشمل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.

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