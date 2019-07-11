تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تستقر قرب أدنى مستوى منذ2016

مباشر: استقرت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف.

ووفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، فإن معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً استقر عند مستوى 3.75 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

لكن تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً لا تزال قريبة من أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عند 3.73 بالمائة.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجل معدل الرهن العقاري لآجل 30 عاماً مستوى 4.53 بالمائة.

في حين ارتفعت تكلفة الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى مستوى 3.22 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3.18 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وأوضحت البيانات أن استقرار امعدلات الرهن العقاري يعكس تحسنًا طفيفًا في البيانات الاقتصادية الأمريكية ونبرة أكثر ملاءمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستجابة للمخاطر الاقتصادية الهبوطية.