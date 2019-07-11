محدث.. النفط يهبط عند التسوية بعد تقرير أوبك

مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع توقعات أوبك بتراجع الطلب على الخام.

وكشف تقرير أوبك الشهر الصادر اليوم أن الطلب المتوقع على نفط أعضاء المنظمة في عام 2020 سيصل إلى 29.3 مليون برميل يومياً، وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً عن العام الجاري.

في حين أظهر التقرير تراجع إنتاج أوبك النفطي خلال الشهر الماضي إلى مستوى 29.830 مليون برميل يومياً بقيادة إيران.

وكانت أسعار النفط ارتفعت خلال التعاملات مع إخلاء منصات التنقيب عن الخام في خليج المكسيك خوفاً من حدوث عاصفة إلى جانب تراجع قوي لمخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق منفصل قال مسؤول أمريكي اليوم إن خمسة قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية أمس وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية القريبة، لكنها انسحبت بعد أن حذرتهم سفينة حربية بريطانية عبر الراديو.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.4 بالمائة عند 60.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى مستوى 60.94 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.5 بالمائة إلى 66.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجل مستوى 67.65 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 30 مايو/آيار الماضي.