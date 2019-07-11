أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نصائح لمستقبل ناجح برغم مجموع الثانوية العامة -
السفيرة عزيزة- أوائل الثانوية العامة في ضيافة "السفيرة عزيزة" -
السفيرة عزيزة - الملكة إليزابيث تهنئ د.محمد العريان بانتخابه رئيساً لجامعة كامبريدج -
السفيرة عزيزة -اليوم افتتاح متحف نجيب محفوظ في الجمالية -
السفيرة عزيزة - الحفل السنوي الثالث لمدرسة الباليه للكبار على مسرح دار الأوبرا المصرية -
هنا إفريقيا | الأحد 14 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

المجلس العسكري: الفترة الانتقالية في السودان ستكون آمنة وتتوج بانتخابات نزيهة

Google+ Print

‏وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى، وأن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه".

© AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY

وأشار العطا إلى أن "المؤسسة العسكرية تتلاحم بصدق مع قادة الثورة من أجل كتابة تاريخ نهضة السودان وتتضامن مع الثورة وشبابها لمواصلة مسيرة التغيير التي خضّبتها دماء الشهداء".

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل .

كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة. وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون رئاسة ثمانية عشر شهراً، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بيان من الحكومة السعودية بشأن الحجاج القطريين

بيان من الحكومة السعودية بشأن الحجاج القطريين

بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر

بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر

اليوم - بناء علي توجيهات الرئيس السيسي الحكومة تبدأ إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة

اليوم - بناء علي توجيهات الرئيس السيسي الحكومة تبدأ إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"