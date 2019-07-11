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عجز الموازنة الأمريكية يتراجع 90% خلال يونيو

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عجز الموازنة الأمريكية يتراجع 90% خلال يونيو عجز الموازنة الأمريكية يتراجع 90% خلال يونيو

مباشر: تراجع عجز الموازنة في الولايات المتحدة نحو 90 بالمائة خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، لكنه ارتفع في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الصادرة اليوم الخميس، أن عجز الموازنة الأمريكية بلغ 8.47 مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع عجز بقيمة 74.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين ترى أن الولايات المتحدة سوف تسجل عجزاً في الموازنة عند 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء الهبوط الكبير في عجز الموازنة الأمريكية بسبب تحويل مواعيد بعض المدفوعات، ما قلص من المصروفات في الشهر الماضي ورفعها في نفس الفترة من عام 2018.

وتراجعت المصروفات الحكومية بنحو 12 بالمائة لتسجل 342.42 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 391.13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم.

فيما زادت الإيرادات إلى مستوى 333.95 مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 316.27 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2018.

وخلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية نحو 747.11 مليار دولار، مقارنة مع 607 مليار دولار في  نفس الفترة من العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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