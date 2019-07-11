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عجز الحساب الجاري في تركيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2003

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عجز الحساب الجاري في تركيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2003 عجز الحساب الجاري في تركيا يتراجع لأدنى مستوى منذ 2003

مباشر: تراجع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003 خلال العام المنتهي في شهر مايو/آيار الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن عجز الحساب الجاري في البلاد تراجع إلى 2.37 مليار دولار خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في مايو/آيار الماضي مقابل 57.9 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر قراءة شهر مايو/آيار الماضي لعجز الحساب الجاري بأكبر في الشرق الأوسط هي الأدنى منذ عام 2003.

وبحسب البيانات، فإن عجز الحساب الجاري يبلغ 0.3 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما على أساس شهري، فإن الحساب الجاري لتركيا سجل فائضاً قدره 151 مليون دولار في شهر مايو/آيار الماضي وهي قراءة أفضل من العجز البالغ 6.17 مليار دولار والمسجلة في نفس الفترة من 2018.

وأرجع البيان تحول الحساب الجاري للفائض بشكل أساسي إلى انخفاض قدره 5.85 مليار دولار في العجز السلعي ليسجل صافي تدفقات خارجة 706 مليون دولار.

وبالنسبة للقطاع الخدمي، فشهد زيادة 594 مليون دولار كتدفقات نقدية داخلة للقطاع ليصل إلى 2.30 مليار دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي توقع في الأسبوع الماضي أن يسجل الحساب الجاري للبلاد فائضاً خلال شهر يونيو/حريزان للمرة الأولى في 17 عاماً.

مباشر (اقتصاد)

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