محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية من أعلى مستوى بأسبوع

مباشر: تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ومع مكاسب الأسهم.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر.

ويتزامن هبوط الذهب مع مكاسب البورصة الأمريكية خلال التعاملات حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال الجلسة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع تلميح الفيدرالي إلى خفض الفائدة بعد أن أعلن محضر الاحتياطي الفيدرالي استعداده لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

وفي شهادته أمس قال باول إن البنك سيتصرف حسب الحاجة وإن الاقتصاد لا يزال يواجه مخاطر هبوطية بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ التضخم.

وعند التسوية، انخفض العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.80 دولار ليصل إلى 1406.70 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1429.40 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 3 يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة عند 1404.29 دولار للأوقية فاقداً 14 دولاراً بعد أن سجل مستوى 1427.23 دولار للأوقية في وقت سابق من التداولات.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.116.