شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"لجام للرياضة" عند 90 ريالا

الرياض - مباشر: حددت تقرير حديث لشركة أبحاث السعر المستهدف لسهم شركة لجام للرياضة عند مستوى 90 ريالاً.

وأوضحت شركة الراجحي كابيتال، اليوم الخميس، أن التقييم الأخير يعد زيادة عن السعر الحالي للسهم بنسبة 13.5 في المائة، وأوصت بزيادة الوزن النسبي للسهم في المحفظة الاستثمارية، وفقاً لحوار لمسؤول بالراجحي مع "قناة العربية".

وقالت الراجحي، أن لجام للرياضة تستحوذ على 27 في المئة من السوق السعوي، مشيرة إلى قوة العلامة التجارية للشركة وامتدادها الجغرافي الواسع.

وأضافت شركة الأبحاث، أن "لجام للرياضة" جذابة للغاية من منظور طويل الأجل، لأنها تتمتع بنسبة نمو جيدة للإيرادات بلغت 33 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، عن افتتاح مركزين رياضيين جديدين بمدينة جدة، مركز للرجال وآخر للنساء، بإجمالي استثمارات 17.6 مليون ريال.

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