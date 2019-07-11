وكالة:سلطات جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

مباشر: ذكرت تقرير حديث أن سلطات جبل طارق اعتقلت قبطان ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي تم احتجازها قبالة سواحل البلاد أوائل الشهر الجاري، وذلك بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وأفادت شرطة جبل طارق، اليوم الخميس، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن خرق ناقلة النفط الإيرانية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر، أن السلطات القضائية في جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار - قد أعلنت الجمعة الماضية، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" لمدة 14 يومًا.

وألمحت بريطانيا، اليوم، إلى أن هناك 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ولكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية.

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