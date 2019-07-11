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رئيس الفيدرالي: العلاقة بين التضخم والبطالة انتهت

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رئيس الفيدرالي: العلاقة بين التضخم والبطالة انتهت رئيس الفيدرالي: العلاقة بين التضخم والبطالة انتهت

مباشر: قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن العلاقة بين معدل البطالة والتضخم قد انهارت منذ 20 عاماً على الأقل.

وأضاف باول خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس أن "العلاقة بين الركود في الاقتصاد أو البطالة والتضخم كانت قوية قبل 50 عامًا لكنها اختفت".

وتابع رئيس الفيدرالي بأن العلاقة القوية بين البطالة والتضخم قد تحطمت قبل 20 عامًا على الأقل وأصبحت تضعف رويداً رويداً.

وأوضح رئيس الفيدرالي أنه الإضافة إلى ذلك: "فإننا أدركنا أن معدل الفائدة المحايد ومعدل البطالة أقل مما كنا نظن".

وفي ظل التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار ، كان معدل البطالة منخفضًا من الناحية التاريخية، حيث ارتفع إلى 3.7 بالمائة في الشهر من 3.6 بالمائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969. 

ومع ذلك  فإن التضخم كان ضعيفًا في السنوات الأخيرة وأدنى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.

ويرى "منحنى فيليبس" الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في توجيه مسار سياسته النقدية، بأنه مع انخفاض البطالة، يجب أن يرتفع التضخم، وهي ظاهرة لم تحدث خلال فترة هذا التوسع الاقتصادي.

وأوضح رئيس الفيدرالي أنه يجب أن يكون هناك اتصال لأن انخفاض فرص العمل سيؤدي إلى ارتفاع الأجور، وفي نهاية المطاف ستؤدي الأجور المرتفعة إلى تسارع التضخم.

مباشر (اقتصاد)

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