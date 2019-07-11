وكالة:سلطات جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

القاهرة – مباشر: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75 بالمائة و16.75 بالمائة و16.25 بالمائة على الترتيب.

وأصدرت اللجنة قراراً بالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25 بالمائة

وقال البنك في بيان اليوم، إن المعدل السنوي للتضهم العام والأساسي انخفض إلى 9.4 بالمائة و6.4 بالمائة في يونيو الماضي، من 14.1 و7.8 بالمائة في مايو الماضي على التريب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأضاف البنك، إن الانخفاض جاء مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازخة في يونيو 2019.

وأوضح، أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ليسجل 5.7 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بنحو 5.6 بالمائة خلال الربع السابق، وبذلك فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6 بالمائة خلال 2018-2019، وهو الأعلي من 2007-2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسل 8.1 بالمائة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـ8.9 بالمائة خلال الربع السابق.

وأشار البنك، أنه في ضوء ما سبق وحيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولى المطبقة مرخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطوير التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المتسهدف والبالغ 9 بالمائة (±3) بالمائة خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقع بنك الاستثمار شعاع، إبقاء البنك المركزي اليوم على أسعار الفائدة دون تغيير بالوقت الحالي، على الرغم من القراءة المنخفضة للتضخم لشهر يونيو/حزيران والتي تم الإعلان عنها أمس.

وأضاف شعاع في تقرير اليوم، أن أنه من المحتمل خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، خاصة بالربع الثاني من 2019-2020.

كما توقع بنك استثمار بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، متوقعة خفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019.

وتوقت بلتون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أكبر في سبتمبر/أيلول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

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