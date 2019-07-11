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جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

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جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

مباشر: حذر محلل في بنك "جولدمان ساكس"من أن هناك مخاطر متزايدة لتدخل الإدارة الأمريكية بأسواق العملة في محاولة لإضعاف الدولار.

وقال "مايكل كاهيل" استراتيجي العملات في بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة نقلتها "فاينشال تايمز"، اليوم الخميس، إن هناك مخاطرة منخفضة ولكنها تتزايد لاحتمالية حدوث تدخل مباشر من قبل الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي.

وأضاف المحلل كانت هناك سلسلة من التعليقات وإجراءات السياسة من مسؤولي الإدارة الأمريكية وغيرهم ساعدت في إعادة وضع سياسة العملة على دائرة الضوء.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر أن الولايات المتحدة يجب أن تتلاعب في العملة المحلية مثل ما تفعل أوروبا والصين لكي يكون التنافس عادلاً حسب قوله.

وأفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي يبحث عن طريقة لخفض قيمة الدولار من أجل دعم أجندته الاقتصادية قبل انتخابه لولاية ثانية.

ونادرًا ما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في أسواق العملات في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن هذه التحركات كانت أكثر شيوعًا قبل عام 1995، وفقًا للبنك الأمريكي.

وأوضح "كاهيل" أنه إذا قام البيت الأبيض بالتدخل في سوق العملة، "فإننا نتوقع رد فعل كبير في السوق مع ضعف الدولار وقوة الين وضعف الأصول الخطرة الأجنبية".

ولكن المحلل حذر من أن إدارة ستواجه عدة عقبات "تنفيذية" و "عملية" إذا أرادت تنفيذ مثل هذه السياسة.

وتابع "كاهيل": "التدخل ضد الحلفاء التجاريين التقليديين مثل منطقة اليورو، من المرجح أن يعامل على أنه تصاعد في التوترات التجارية الدولية، والتي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية".

مباشر (اقتصاد)

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